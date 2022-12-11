​«Локомотив» сделал предложение по Пиняеву и ещё двум игрокам

В ноябре «Локомотив» назначил нового главного тренера – команду принял Михаил Галактионов. Теперь клубу важно хорошо поработать на трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», «железнодорожники» сделали предложения «Крыльям Советов» сразу по трём футболистам. «Локо» хочет заполучить Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова. Все эти игроки являются атакующими полузащитниками.

Напомним, что «Локомотив» провалил первую часть чемпионата России. На текущий момент «железнодорожники» занимают лишь 14-е место, то есть располагаются в зоне переходных игр.