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Официально: Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок» официально

09 Декабря 2022 • 16:20 Комментировать

Российский специалист Ринат Билялетдинов присоединился к тренерскому штабу Спартака Гогниева в «Химках», об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба. Отмечается, что тренер назначен старшим помощником наставника «красно-черных».

«Приветствуем Рината Саяровича в «Химках» и желаем успехов в нашей команде!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сам Билялетдинов уже рассказал, что заключил трудовое соглашение с «Химками». При этом специалист отметил, что пока не знаком со своими обязанностями.

Последним местом работы 65-летнего Билялетдинова был татарский клуб «Нэфис», в котором он занимал должность тренера-консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ринат Билялетдинов
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