Российский специалист Ринат Билялетдинов присоединился к тренерскому штабу Спартака Гогниева в «Химках», об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба. Отмечается, что тренер назначен старшим помощником наставника «красно-черных».

«Приветствуем Рината Саяровича в «Химках» и желаем успехов в нашей команде!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сам Билялетдинов уже рассказал, что заключил трудовое соглашение с «Химками». При этом специалист отметил, что пока не знаком со своими обязанностями.

Последним местом работы 65-летнего Билялетдинова был татарский клуб «Нэфис», в котором он занимал должность тренера-консультанта.