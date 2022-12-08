Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своих социальных сетях очередную фотографию с отдыха. На снимке 53-летний специалист предстал в образе самурая, надев соответствующие рубашку и юбку.

«О как. В шортах нельзя, а в юбке можно, но типо самурайской», - оставил сообщение тренер в соцсети.

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. В чемпионате команды провели 17 туров. «Ростов» под руководством Карпина набрал 35 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.