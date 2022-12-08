Тарханов: «Крылышкам» не просто, команду покинули ведущие игроки»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о нынешнем положении дел в клубе.

«Крылышкам» не просто, команду покинули ведущие игроки, включая нападающего Антона Зиньковского, который перебрался в «Спартак», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Специалист считает, что многих игроков самарской команды, которые хорошо себя проявляют, забирают в другие клубы, в связи с чем наставникам «Крыльев Советов» приходится не просто, так как на адаптацию новых футболистов уходит достаточно много времени и сил.

В данный момент клуб из Самары занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.