Онопко рассказал о стычке с Набабкиным на тренировке

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о стычке с защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным во время одной из тренировок.

По словам специалиста, во время двухсторонних матчей он не желает никому уступать — часто вступает в жёсткие единоборства и может даже накричать на других тренеров, выполняющих роль судей.

«Набабкин пробросил, а я пошёл в жёсткий стык. После чего он меня оттолкнул. Мне это не понравилось, и я попёр на него. Но потом, видимо, у нас у обоих что-то в голове щёлкнуло, и Кирилл понял, что он игрок, а я понял, что тренер. Так что прямо на месте всё уладили», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, в период с 2009 по 2020 год Онопко работал в ЦСКА. А с текущего года 53-летний специалист совмещает свою деятельность в «Ростове» и национальной сборной.