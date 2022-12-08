В «Севилье» высказались о трансфере Айртона

В испанской «Севилье» отреагировали на информацию о возможном подписании защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса. Об этом высказался спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи.

«Севилья» интересуется Айртоном? Эти новости - фейк», - передает слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в 2022 году Айртон выступал на правах аренды за бразильский «Фламенго». Защитник поучаствовал в 41 матче за «красно-чёрных», в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в шесть миллионов евро.