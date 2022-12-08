Испанский клуб готов заплатить 8 миллионов евро за игрока «Спартака»

Защитник Айртон Лукас может сменить московский «Спартак» на испанскую «Севилью». Об этом рапортуют журналисты Torcedores.

По данным источника, андалусийцы рассматривают кандидатуру Лукаса в качестве альтернативы Алексу Теллесу, получившему травму на чемпионате мира – 2022. В подписании Айртона лично заинтересован главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.

Испанский клуб готов заплатить «красно-белым» за игрока восемь миллионов евро.

В уходящем году Айртон выступал на правах аренды за бразильский клуб «Фламенго». Он принял участие в 41 поединке, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.