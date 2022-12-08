Агентство Casa Soccer, представляющее интересы защитника «Куябы» Джоакима, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру», отреагировало на информацию о прогрессе в переговорах с московским «Спартаком».

«У нас всё хорошо. В клуб пришло предложение. Посмотрим, к чему это приведёт. Условия мы ещё не обсуждали, надо дождаться информации от «Куябы». Мы знаем, что по Джоакиму пришли предложения от нескольких команд», – заявили в Casa Soccer.

Напомним, «Спартак» находится в поисках центрального защитника, а Джоаким является одним из приоритетных вариантов. На данный момент «красно-белые» идут на втором месте в РПЛ.