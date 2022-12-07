Тарханов: «Мне не понравились торпедовские легионеры»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов поделился своим мнением о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне.

Специалист отметил тот факт, что «чёрно-белые» взяли старт в сезоне с прошлогодним составом и только потом начали приглашать иностранцев.

«Но по тем матчам, которые я видел, мне не понравились торпедовские легионеры. Не такого уж серьёзного уровня эти футболисты», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Московский коллектив после 17 проведённых матчей в чемпионате России занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от идущих предпоследними подмосковных «Химок» на шесть очков.