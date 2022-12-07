Тарханов связал успехи «Ростова» с Карпиным

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов поделился своим мнением об успешных результатах «Ростова» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист связывает хорошие показатели «жёлто-синих» в первую очередь с главным тренером Валерием Карпиным.

«На берегах Дона Валерий Георгиевич работает не первый год. И нынешний состав «Ростова» сформировал именно он», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Эксперт отметил, что в составе дончан отсутствуют южноамериканские футболисты, весь результат делают именно российские игроки, развивающиеся при Карпине.