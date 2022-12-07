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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Педро Габриэла рассказал, есть ли у игрока конфликт с руководством «Локомотива»

07 Декабря 2022 • 17:57 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего Педро Габриэла, рассказал, почему игрок решил перейти из «Локомотива» в «Сан-Паулу». Ранее стало известно, что бразильский клуб взял футболиста в аренду на один год.

«Решили уйти в «Сан-Паулу», чтобы получать игровую практику. Конфликт с «Локомотивом»? Нет. Если ли опция выкупа? Пока про это неизвестно», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в шести матчах РПЛ и трех матчах Фонбет Кубка России, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Стоит отметить, что в последних четырех играх Педро Габриэл не попадал в заявку «Локомотива» по неизвестным причинам.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сан-Паулу Педриньо Луис Фернандо Гарсия Педро Габриэл
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