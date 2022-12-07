В зимнее трансферное окно «Локомотив» может расстаться с защитником Тином Едваем. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний хорватский футболист изъявил желание покинуть московский клуб.

Тин Едвай защищает цвета «Локомотива» с лета 2021 года после трансфера из немецкого «Байера». С тех пор хорват провёл за «железнодорожников» 41 матч, в которых забил два гола.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тина Едвая в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что «Локомотив» провалил первую часть сезона 2022/2023. Команда занимает только 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.