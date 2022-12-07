Агент рассказал, останется ли Бикфалви в «Урале»

Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы нападающего «Урала» Эрика Бикфалви, поделился информацией о будущем футболиста.

«Обсуждалось ли продление контракта? Эрик останется в «Урале», с этим нет никаких проблем. Соглашение с клубом официально действует еще полтора года», — заявил Драгош «РБ Спорту».

Агент считает, что, возможно, текущий сезон не лучший в карьере Бикфалви, но в целом все идет нормально, команда хорошо выступает.

В этом сезоне 34-летний румын принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.