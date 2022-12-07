Агент Щенникова заявил, что защитник хочет остаться в ЦСКА

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели. Думаю, что уже ближе к лету этот процесс начнется, будем разговаривать», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Агент отметил, что к его клиенту есть интерес со стороны других команд, но Щенников предпочитает продлить трудовой договор с «армейским» клубом.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров.

После 17 туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России, набрав 29 очков.