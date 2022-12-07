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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Божович: «Думал, что Кокорин будет играть в «Барселоне»

07 Декабря 2022 • 14:46 Комментировать

Известный в России тренер Миодраг Божович высказался насчёт Александра Кокорина, ныне выступающего за «Арис» на Кипре.

«Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал», - высказался Божович, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Божовича, у него была уверенность, что Кокорин в своё время будет выступать в чемпионате Испании.

«Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» - как-то не сомневался в этом», - отметил специалист.

В 10 матчах чемпионата Кипра за «Арис» Александр Кокорин забил 5 голов. Права на 31-летнего нападающего принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Миодраг Божович Александр Кокорин
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