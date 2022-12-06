Миронов - о Карпине: «Единицы бы с таким составом смогли попасть в тройку»

Молодой полузащитник «Ростова» Алексей Миронов похвалил своего тренера за промежуточный результат перед зимней паузой. Напомним, в текущем сезоне МИР РПЛ ростовчане идут третьими, отставая от первого места на семь очков, а от второго – всего на одно.

«У нас молодая команда без легионеров и без большого количества лидеров. Лишь единицы бы с таким составом смогли попасть в тройку и бороться за первое место», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал лучшего тренера первой части сезона – им оказался наставник «Ростова».

РПЛ вернётся на стадионы и телеэкраны в начале марта 2023 года – сразу после зимы.