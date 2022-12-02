Президент РПЛ назвал лучшего тренера в лиге

Президент МИР РПЛ Александр Алаев назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером лиги в этом сезоне.

При Карпине в текущем сезоне ростовчане занимают третье место в турнирной таблице. У команды 35 очков после 17 туров. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет всего семь очков.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Алаев похвалил Карпина за то, что он смог собрать отличную команду в основном из молодёжи. А главное, тренер занимает с таким составом то место в турнирной таблице, на которое изначально «Ростову» трудно было рассчитывать.

Чемпионат России по футболу вернётся на телеэкраны в начале марта 2023 года, сразу после зимней паузы. На данный момент в таблице лидирует «Зенит» – 42 очка. Второй – московский «Спартак», 36 очков.