Аршавин назвал Fan ID «бедой»

В 2023 году система Fan ID будет работать на всех стадионах клубов Премьер-лиги. Своими мыслями на этот счёт поделился бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

«Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В первой части сезона 2022/2023 система Fan ID работала на матчах чемпионата России на некоторых стадионах. Посещаемость матчей на этих аренах была очень низкой.

Стоит добавить, что активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за внедрения системы Fan ID. Они видят в этой системе попытку властей контролировать фанатское движение.