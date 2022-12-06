«Локомотив» намерен арендовать защитника «Янг Бойз»

«Локомотив» может усилиться защитником «Янг Бойз» Мохамедом Камара, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 25-летний гвинеец может перейти в московский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа. «Локомотив» уже связывался с агентством, представляющим интересы игрока, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Действующий контракт футболиста с швейцарским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гвинеи в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Камара провёл в составе «Янг Бойз» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.