Казарцев высказался об идее послематчевых интервью арбитров

Футбольный судья всероссийской категории Василий Казарцев прокомментировал предложение президента Российской Премьер-лиги Александра Алаева давать послематчевые интервью арбитрам поединков.

Специалист не считает, что после этого нововведения негативное отношение к судьям резко уменьшится.

Эксперт отметил большой спектр взаимодействий футбольного общества с судьями, направленных на повышение открытости, которые к сегодняшнему моменту уже существуют.

«Тренеры же не делают глубокий разбор игры своей команды в послематчевом интервью? Если после игры судью спросят о качестве его работы, а он ответит: «Здорово», то вам же этого не хватит», - цитирует Казарцева «Спорт день за днём».