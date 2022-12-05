Пресс-служба «Ростова» опубликовала в телеграм-канале несколько коротких видеороликов. На них некоторые футболисты команды и главный тренер Валерий Карпин обмениваются сообщениями, находясь в отпуске.

«Так, футболистики, давайте там повнимательнее. Не перегрейтесь. Один в бане там, смотрю, сейчас перегреется, а второй – в тёплых краях. Перегреется и шоколадки ещё больше начнёт жрать. Смотрите у меня!» - сказал Карпин.

Отметим, что «Ростов» хорошо выступил в первой части сезона 2022/2023. После семнадцати сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Спартака» ростовчане отстают на одно очко, а от «Зенита» - на семь очков.