Нетфуллин: «С приходом Талалева в игре «Торпедо» появились проблески»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о работе главного тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева, возглавившего московскую команду по ходу октября нынешнего года.

По мнению футболиста, с приходом 50-летнего наставника в игре «Торпедо» появились проблески, несмотря на то, что пока у команды не получается достигать нужных ей результатов.

«У каждого тренера есть своё видение, свои принципы игры, и нам надо было в кратчайшие сроки по ходу сезона воплотить их на поле. На сборах у нас будет больше времени, чтобы основательно подготовиться и начать побеждать», — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков в 17 турах. Под руководством Талалаева «автозаводцы» успели провести во внутреннем чемпионате пять встреч, проиграв их все с общей разницей 0:7.