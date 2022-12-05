Шаваев покинул «Факел»

Полузащитник «Факела» Алихан Шаваев стал свободным агентом. Воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале, что трудовое соглашение с футболистом было расторгнуто по ободному согласию.

«Спасибо за вклад, который ты внес в успех «Факела» в историческом для клуба сезоне-21/22, Алихан! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

29-летний хавбек защищал цвета «Факела» с июля 2021 года. В текущем сезоне Шаваев принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.