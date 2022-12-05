Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шаваев покинул «Факел»

05 Декабря 2022 • 15:10 Комментировать

Полузащитник «Факела» Алихан Шаваев стал свободным агентом. Воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале, что трудовое соглашение с футболистом было расторгнуто по ободному согласию.

«Спасибо за вклад, который ты внес в успех «Факела» в историческом для клуба сезоне-21/22, Алихан! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

29-летний хавбек защищал цвета «Факела» с июля 2021 года. В текущем сезоне Шаваев принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Алихан Шаваев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ланусе» подтвердили интерес «Оренбурга» к Пересу
17:17 · Россия. Премьер-лига
Швец подписал новый контракт с «Ахматом»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Милошевич заявил, что Нобоа является одним из лучших легионеров в истории РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев считает, что ЦСКА должен быть на втором месте в РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев: «Для «Локомотива» эта часть сезона получилась провальной»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зорин всех удивит весной»
16:15 · Россия. Первая лига
Дзагоев признался, что летом мог уехать в зарубежный чемпионат
16:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Марио Фернандеса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
16:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Польский журналист: «Не считаю, что Рыбус мог бы изменить игру сборной Польши»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин: «С приходом Талалева в игре «Торпедо» появились проблески»
15:23 · Россия. Первая лига
Дзагоев: «Вся команда расстроилась из-за ухода Слуцкого»
15:18 · Кубок России
Сулейманов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Понравился удар Николсона, очень качественно»
15:16 · Россия. Первая лига
Агент — о будущем Самошникова: «В январе будет встреча»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Шаваев покинул «Факел»
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Факел» арендовал Якимова у «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем