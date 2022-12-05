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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Расинге» высказались о продаже нападающего «Зениту»

05 Декабря 2022 • 10:08 Комментировать

В аргентинском «Расинге» отреагировали на информацию о потенциальном переходе нападающего Энцо Копетти в петербургский «Зенит». Об этом высказался президент клуба Виктор Бланко.

«Интерес «Зенита» к Копетти? Мы не получали от клуба никакого официального предложения», - передает слова руководителя издание Sport24.

Ранее представитель Копетти заявил, что «сине-бело-голубые» готовы купить игрока за 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Энцо провел за «Расинг» 28 поединков в чемпионате Аргентины, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Расинг Авельянеда Энцо Копетти
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