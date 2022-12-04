Павел Мелёшин: «Если бы не травмы, «Спартак» мог быть выше в таблице»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин считает, что «красно-белые» могли лидировать в чемпионате России, если бы не травмы некоторых игроков команды.

«Травмы повлияли на наше выступление в первой части сезона. Сложно сказать, насколько сильно. Мы и без травмированных игроков выступали хорошо, с ними было бы еще лучше. Может быть, «Спартак» был бы выше, если бы не травмы», — сказал Мелёшин в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 баллов. Отрыв «Зенита», который идем первым - 6 очков.

18-летний Мелешин забил три гола за 10 матчей.