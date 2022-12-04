Агент Педро Габриэла не исключил уход игрока из «Локомотива»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, ответил на вопрос о будущем своего клиента в стане «железнодорожников».

«Останется ли Педро Габриэл в «Локо»? Пока ни с кем нет никакой конкретики», — цитирует слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний бразилец перебрался в столичный клуб в сентябре этого года. За это время он принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу. В последних пяти встречах игрок на поле не появлялся.

Действующий трудовой договор Педро Габриэла с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.