Форвард «Спартака» Мелёшин - о переходе в Азию: «Это неизбежно, у нас нет возможности играть в еврокубках»

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин отреагировал на информацию о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Скорее всего, это неизбежно. У нас нет возможности выступать в еврокубках, международных турнирах. Считаю, что это неплохо. Будет интересно посмотреть», - передает слова футболиста «народной команды» издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от участия в официальных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Национальная команда в ноябре провела два товарищеских поединка против Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга завершились со счетом 0:0.