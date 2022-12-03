​Дзюба отметил высокий уровень Черчесова

Российский нападающий Артём Дзюба, который в настоящий момент числится в списке свободных агентов, оценил тренерский уровень Станислава Черчесова.

Напомним, что сейчас Станислав Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». Ранее специалист работал со сборной России.

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что он очень хороший специалист», - высказался Дзюба в эфире программы на YouTube-канале «Площадка».

Добавим, что Артём Дзюба в начале ноября расторг контракт с «Адана Демирспор». Россиянин выступал за турецкий клуб всего два с половиной месяца.