Игнатов сделал выбор между Роналду и Месси

Футболист столичного «Спартака» Михаил Игнатов сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Месси или Роналду? Роналду», — приводит слова хавбека «красно-белых» издание «РБ Спорт».

Игнатов рассказал, что ранее обе легенды казались менее рассудительными и в жизни, и на футбольном поле.