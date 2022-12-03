Алейшо сообщил, что «Локомотив» и «Сан-Паулу» ведут переговоры по Педро Габриэлу

Спортивный журналист Фабио Алейшо сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о том, что московский «Локомотив» и бразильский «Сан-Паулу» ведут переговоры касательно нападающего столичного клуба Педро Габриэла.

Футболист перешёл в российский клуб в сентябре нынешнего года и дебютировал в Российской Премьер-лиге 11 числа в матче с воронежским «Факелом» (0:2).

До московской команды Габриэл выступал исключительно в бразильский клубах, включая молодёжные команды.

23-летний Педро Габриэл родился в городе Сан-Паулу. На текущий момент в национальную сборную Бразилии не вызывался.