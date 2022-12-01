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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник «Зенита» Алип имеет 3 варианта по трансферу, в том числе в РПЛ эксклюзив

01 Декабря 2022 • 18:46 Комментировать

Защитник «Зенита» Нуралы Алип не может быть доволен количеством игрового времени, поэтому он может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у Алипа есть три варианта по трансферу. Так, защитник может остаться в РПЛ – интерес к нему проявляет «Пари НН».

Также Нуралы Алип может переехать в Азербайджан. Казахстанский защитник находится на радаре местных «Нефтчи» и «Карабаха».

В декабре Нуралы Алип отпразднует свой 23-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи Карабах Нуралы Алип Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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