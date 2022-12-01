Защитник «Зенита» Нуралы Алип не может быть доволен количеством игрового времени, поэтому он может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у Алипа есть три варианта по трансферу. Так, защитник может остаться в РПЛ – интерес к нему проявляет «Пари НН».

Также Нуралы Алип может переехать в Азербайджан. Казахстанский защитник находится на радаре местных «Нефтчи» и «Карабаха».

В декабре Нуралы Алип отпразднует свой 23-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.