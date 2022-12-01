Григорий Иванов рассказал о сборах и трансферах «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о трансферных планах команды.

«Планируются ли трансферы зимой? Не знаю. Сейчас команда в отпуске, все разъехались отдыхать. Как тренеры приедут, так и будем решать по трансферам», — цитирует Иванова Sport24.

Функционер отметил, что «Урал» ведет работу в плане трансферов, но потенциальный новичок должен быть сильнее уже имеющихся игроков, иначе нет смысла его подписывать.

Иванов также сообщил, что екатеринбургский клуб проведет все три зимних сбора в ОАЭ.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 17 туров.