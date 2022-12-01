«Краснодар» не собирается сидеть без дела в зимнее трансферное окно, «быки» планируют подписать несколько футболистов.

По сведениям «РБ Спорт», краснодарский клуб хочет усилить оборонительную линию, подписав крайнего защитника. Помимо этого, команда хочет приобрести игрока и в линию атаки, приоритет «быки» отдают латиноамериканскому рынку.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.

Ранее в СМИ сообщалось, что изменения планируются и на тренерском мостике, нынешнему наставнику Александру Сторожуку активно подыскивают замену.