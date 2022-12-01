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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» объявил о разрыве контракта с Дмитриевым

01 Декабря 2022 • 13:17 Комментировать

Полузащитник Олег Дмитриев покинул «Факел». Об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежского клуба.

«Олег Дмитриев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Спасибо за все, Олег!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

27-летний хавбек защищал цвета «Факела» с июля 2019 года. За этот период он провел 118 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и записал в свой актив 15 результативных передач.

Ранее воронежский клуб объявил о расторжении трудового соглашения с другим полузащитником команды Евгением Шляковым, который провел в команде полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Дмитриев
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