«Спартак» проведёт три сбора предстоящей зимой

Стали известны подробности предстоящих сборов столичного «Спартака». По сведениям «РБ Спорт», 11 и 12 января «красно-белые» пройдут медицинское обследование в Москве, а затем отправятся на учебно-тренировочные сборы.

Первые два сбора пройдут в ОАЭ. С 13 по 27 января «Спартак» будет тренироваться в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби. Стоит отметить, что на втором сборе «красно-белые» примут участие в товарищеском турнире с клубами РПЛ. Заключительный сбор подопечных Гильермо Абаскаля пройдет с 14 по 20 февраля.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.