Ринат Билялетдинов — о Сычевом: «Отдаю должное его голевому чутью»

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Отдаю должное его голевому чутью, но все равно надо дальше за ним смотреть. В прошлом сезоне таким был Агаларов. Повторить успех — намного сложнее, чем достичь его в первый раз», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что его очень удивил нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который хоть и меньше забивает, но выделяется своими действиями на поле.

В нынешнем сезоне 26-летний Сычевой забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 19 матчах с учетом всех турниров, а на счету молодого Пиняева 4 гола и 4 результативные передачи в 15 играх.