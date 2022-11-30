Кутепов: «Не смотрю матчи «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Илья Кутепов, ныне выступающий за «Торпедо», заявил, что смотрит матчи «красно-белых».

«Нравится ли мне, как играет нынешний «Спартак»? Не могу сказать, так как не смотрю матчи «Спартака», - передает слова Кутепова издание «Известия».

Напомним, что защитник являлся игроком «народной команды» с 2012 по 2022 год. Минувшим летом он покинул команду в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник поучаствовал в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых получил две желтые и одну красную карточку.

По итогам 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в таблице, а «Спартак» идет на второй строчке.