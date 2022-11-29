Кротов рассказал, какие слова перед уходом в «Локомотив» произнёс Галактионов

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Напомним, 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

«Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни», — приводит слова Кротова «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит отметить, что в последнем матче перед зимней паузой «Локомотив» Галактионова обыграл «Пари НН» (3:1) в рамках Фонбет Кубка России.