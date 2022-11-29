Новиков заявил, что хочет работать в РПЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос, хочет ли он попробовать свои силы в Российской премьер-лиге. Ранее в СМИ сообщалось, что 41-летний специалист может возглавить «Пари НН».

«Любой тренер хочет работать в РПЛ, я не исключение. Если поступит хорошее предложение, которое устроит меня и клуб, думаю, не будет никаких препятствий к тому, чтобы я перешел», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Тренер отметил, что все игроки и тренеры хотят прогрессировать, поэтому необходимо рассматривать каждое поступившее предложение.

Напомним, ранее «Пари НН» покинул Михаил Галактионов, который стал новым главным тренером «Локомотива».