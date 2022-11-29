Петржела считает, что «Сочи» ошибся с назначением Бердыева

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи». Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сочинский клуб ничего не сможет добиться с Бердыевым, им стоило назначить Александра Кержакова на пост наставника команды.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.