В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает усилить линию нападения. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Андрей Аршавин, который в питерском клубе занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, лоббирует кандидатуру форварда «Динамо» Константина Тюкавина. По нашим данным, «сине-бело-голубые» уже контактировали со стороной 20-летнего футболиста.
Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». В 22 матчах сезона 2022/2023 нападающий забил 5 голов.
Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Тюкавина в 7 миллионов евро.
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