Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 0
Группа F
Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» контактировал с форвардом «Динамо», кандидатуру лоббирует Аршавин эксклюзив

27 Ноября 2022 • 17:26 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает усилить линию нападения. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Андрей Аршавин, который в питерском клубе занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, лоббирует кандидатуру форварда «Динамо» Константина Тюкавина. По нашим данным, «сине-бело-голубые» уже контактировали со стороной 20-летнего футболиста.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». В 22 матчах сезона 2022/2023 нападающий забил 5 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Тюкавина в 7 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Динамо Москва Константин Тюкавин Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Ноября
18:15 · Кубок России
«Настоящий махач»: Уткин отреагировал на драку в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Башич не намерен уходить из «Оренбурга»
18:05 · Россия. Первая лига
«Шинник» и «Динамо» из Махачкалы завершили год без забитых мячей
18:04 · Кубок России
«Крылья Советов» разбили «Факел» и вышли из группы Кубка России
18:02 · Россия. Первая лига
«Кубань» скромно обыграла конкурентов из «Волги»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба получил предложение от кипрского клуба
17:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фомин рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира
17:40 · Кубок России
​Йоканович высказался после кубковой победы «Динамо»
17:31 · Кубок России
​Ассистента Абаскаля удалили в матче с «Зенитом»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Сычевой высказался о будущем в «Оренбурге»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о «Ростове»: «Эти результаты неожиданные даже для меня»
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Глебов ответил на вопрос, покинет ли он «Ростов»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна, этим должны заниматься в «Челси»
16:58 · Россия. Первая лига
«Акрон» прервал победную серию «СКА-Хабаровска»
16:55 · Россия. Первая лига
«Рубин» уже второй после победы над «Нефтехимиком»
Все новости
Рекомендуем