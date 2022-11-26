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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун — о прощальном ужине: «Я благодарен ребятам за то, что они откликнулись на моё приглашение»

26 Ноября 2022 • 15:24 Комментировать

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошёл прощальный ужин с московской командой.

«Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов. Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», — цитирует слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом кампания «Лукойл» объявила о приобретении всех акций столичного клуба. При этом сообщалось, что Федун отказался брать деньги за продажу «Спартака», он оставил все средства клубу с тем условием, что  они пойдут на инфраструктуру и развитие детско-юношеского футбола.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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