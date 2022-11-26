Бояринцев: «Сочи» может подписать Азмуна

Российский тренер Денис Бояринцев высказался о возможном переходе нападающего Сердара Азмуна в «Сочи». Ранее сообщалось, что новым главным тренером южан станет Курбан Бердыев.

«У «Сочи» хорошие возможности. Почему бы и нет. У Азмуна прекрасный возраст. Такой переход может случиться. У Бердыева с Азмуном хорошие отношения не только футбольные, но и личные», — приводит слова Бояринцева «Спорт День за Днем». По мнению специалиста, Азмун точно усилит «Сочи», у клуба есть все, чтобы подписать такого футболиста.

В текущем сезоне 27-летний иранец провел 13 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.