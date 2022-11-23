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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: «Если сейчас убрать VAR — будет катастрофа»

23 Ноября 2022 • 21:14 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о системе VAR.

«Я думаю, что если сейчас убрать VAR — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было», — приводит слова Глебова Sport24.

Футболист заявил, что примерно 70-80 процентов пенальти в пользу «Ростова» были поставлены только после просмотра VAR.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 35 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов VAR Данил Глебов
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