Глебов: «Если сейчас убрать VAR — будет катастрофа»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о системе VAR.

«Я думаю, что если сейчас убрать VAR — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было», — приводит слова Глебова Sport24.

Футболист заявил, что примерно 70-80 процентов пенальти в пользу «Ростова» были поставлены только после просмотра VAR.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 35 очков после 17 туров.