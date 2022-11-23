Радченко назвал игрока, который стал открытием РПЛ

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, кого он считает лучшим молодым футболистом в РПЛ.

«Назвал бы лучшим игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи», хотя о нем раньше почти никто не знал», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Кравцов хорошо играет в опорной зоне, он является открытием чемпионата.

Напомним, 20-летний хавбек перебрался в «Сочи» минувшим летом из санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне Кравцов принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.