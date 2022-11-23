​Марин – об «украденном» у Сычевого голе: «Конфликта не было и нет»

В недавнем матче против «Факела» Владимир Сычевой, казалось, забить гол, но Джимми Марин добил мяч в сетку уже, по сути, с линии ворот.

Комментируя ту ситуацию, Марин сказал, что рядом были защитники, поэтому он добил мяч, чтобы гол был наверняка. По словам футболиста, он сделал это во благо команды, не желая отбирать гол у Сычевого.

Также Марин ответил на вопрос об отношениях с Сычевым. Последний после той ситуации говорил, что проведёт серьёзный разговор с партнёром, ведь тот повёл себя некрасиво.

«Поговорили, но потом вместе отпраздновали победу. Никакого конфликта не было и нет. Мы в хороших отношениях», - высказался Марин, чьи слова приводит sport24.