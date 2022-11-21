Главный тренер юношеской сборной Узбекистана Исломбек Исмоилов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче главной национальной команды своей страны со сборной России (0:0).

Как вам игра?

«Конечно, в этой игре я ожидал от обеих команд атакующего футбола, но они действовали осторожно и показали более прагматичный футбол. Причина этого в том, что Узбекистан не хотел играть в открытый футбол против гораздо более сильного соперника, а Россия играла осторожно, исходя из отрицательного результата последних матчей».

Кого бы вы выделили в составе сборной России?

«Я бы выделил капитана сборной России, потому что он надёжно действовал в обороне и смог нейтрализовать быстрых игроков в передней линии сборной Узбекистана. Георгий Джикия произвел на меня сильное впечатление».

Сборная Узбекистана выполнила задачу на эту игру?

«Конечно, у каждого матча, будь то товарищеский или официальный матч, есть цель. Я думаю, что через эту игру Узбекистан увидел ряд проблем в обороне. Под высоким давлением оборонительные действия можно было сломать, а во встрече с Россией оборона Узбекистана действовала отлично и не оставляла шансов противнику ни на одном фронте. Думаю, эта встреча была более полезной для Узбекистана, чем для России».