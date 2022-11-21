Сильянов — о травме: «Буду делать МРТ на неделе»

Защитник «Ростова» и сборной России Александр Сильянов, ответил на вопрос о своём состоянии. Напомним, футболист получил травму в матче за сборную России против Узбекистана (0:0).

«Самочувствие нормальное. Какие прогнозы восстановления — не знаю. Буду делать МРТ на неделе», — цитирует Сильянова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее агент Сильянова заявил, что не знает, сможет ли защитник принять участие в оставшихся матчах за «Ростов» в этом году.