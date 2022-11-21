Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка принял решение остаться в клубе. Ранее сообщалось, что «Краснодар» ведет переговоры с чешским специалистом о возможном сотрудничестве. Однако руководство оренбургского клуба несколько раз открыто заявляло о том, что не собирается отпускать своего тренера в стан «быков».

По сведениям портала «РБ Спорт», Личка продолжит работу в своем нынешнем клубе, он уже сообщил «боссам» команды об этом решении на минувших выходных.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков за 17 туров.