Мусаев считает, что из-за требований по зарплатам проще взять игрока Сегунды, чем россиянина

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев поделился своим мнением касательно уровня зарплат и требований к ним со стороны российских футболистов.

«У российских футболистов очень высокие зарплаты. Тяжело привезти кого-то в Азербайджан. Проще взять игрока сопоставимого класса откуда-нибудь из испанской Сегунды», - приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Специалист считает, что во второй по силе лиге Испании спортсмены, выступающие на том же уровне, что и российские игроки во внутреннем чемпионате, получают в разы меньшую заработную плату.

Эксперт отказался подтверждать предположение журналиста о том, что уровень футбола в Российской Премьер-лиге ниже, чем в испанской Сегунде.